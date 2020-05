Broechemnaar zoekt beelden van menselijke verhalen voor videoclip nieuw nummer CVDP

22 mei 2020

12u00 0 Ranst Broechemnaar Nick Martinet zoekt voor zijn Nederlandstalige muziekgroep VANDAAL naar mooie verhalen van ‘echte mensen’. De beelden zullen gebruikt worden voor de videoclip van het nieuwe nummer TRIOMF.

VANDAAL is het hiphop- en rapproject van Nick Martinet bekend als singer-songwriter Murphy Munro, en Wouter Baustein bekend als dj Manic Youth. Vorig jaar brachten ze hun eerste single uit en dit jaar schreven ze aan hun nieuwe single TRIOMF. Het nummer gaat over twee mensen die elkaar jarenlang door dik en dun gesteund hebben tijdens moeilijke periodes in hun leven.

“Ze zijn samen blijven vechten en in elkaar blijven geloven en daardoor zijn ze nu sterker dan ooit tevoren. Het nummer heeft dus toch een happy end. We proberen met goede songsmeden emotie om te zetten in muziek”, vertelt Nick Martinet. “Iedereen is ooit wel eens door een donkere periode in zijn leven gegaan. Door het universele thema raken we een gevoelige snaar bij velen. TRIOMF is een nummer voor iedereen die nu sterker staat dan ooit of nog steeds aan het vechten is, maar zich sterk houdt.”

Werk mee aan de videoclip

Voor de clip van deze single is VANDAAL op zoek naar mooie verhalen van ‘echte’ mensen. Deze beelden zijn een foto of filmpje van maximum 10 seconden waarop iemand met één of enkele woorden zijn verhaal samenvat. “De producers maker er een professionele videoclip van met beelden die met veel respect behandeld zullen worden. We willen de verhalen op een prachtig menselijke manier in beeld brengen.” Wie beeldmateriaal doorstuurt mag de videoclip komen bekijken in exclusieve avant-première!

Alle verhalen en beeldmateriaal stuur je naar info@vandaal.be of via een persoonlijk bericht op Instagram of Facebook. Meer informatie over de groep vind je ook op de website.