Broechem organiseert eerste avondmarkt op dag voor Hemelvaart CVDP

23 januari 2020

16u53 0 Ranst Het Jaarmarktcomité van Broechem organiseert voor het eerst een avondmarkt op woensdag 20 mei, de dag voor Hemelvaart. Nadien zal het evenement jaarlijks terugkeren op hetzelfde moment. “De avondmarkt wordt het kleine zusje van de grote jaarmarkt, maar wel even gezellig.”

“We kwamen op het idee voor een kleinere avondmarkt na een evaluatie met de marktkramers”, vertelt Tom De Noël van het Jaarmarktcomité. “Omdat we de avondmarkt jaarlijks willen laten terugkeren, zochten we naar een gepast datum in het voorjaar. We kozen uiteindelijk voor de avond voor Hemelvaart omdat er dan niets te doen is en er geen concurrende avondmarkten zijn.

De avondmarkt wordt het kleine zusje van de grote jaarmarkt. “Er zullen minder kramen zijn dan op de grote markt, maar het wordt wel even gezellig.” De nieuwe avondmarkt vindt plaats van 16 tot 22 uur aan de kerk en in de Lostraat. “Het verschil is dat er meer zal worden rondgehangen en dat er verschillende drank en eetstanden zijn, maar ook voldoende andere leuke kramen met hebbedingetjes, kleren en juweeltjes.” De nieuwe avondmarkt oogstte al succes bij de marktkramers: “We deden afgelopen zondag een oproep en kregen al reactie van meer dan dertig kramen.”

In september vindt in Broechem de 57ste jaarmarkt plaats. Vijf jaar geleden werd het concept aangepast: “We lanceerden toen met veel succes een kinderrommelmarkt met optredens op zaterdag. Daarmee stonden Sam Gooris, Wim Soutaer, Swoop, Bart Kaëll en ander lokaal talent op ons podium. De avondmarkt zal nog meer ons merk versterken en het is niet zomaar een event, maar een totaalconcept waar men een heel jaar over bezig is.”