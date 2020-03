Brandweer redt katten en hond tijdens brand op Antwerpsesteenweg CVDP

16 maart 2020

17u40 0 Ranst Op de Antwerpsesteenweg 21 in Ranst vond maandag omstreeks 16 uur een brand plaats op het gelijkvloers.

“Er was op dat moment niemand thuis, dus er vielen geen slachtoffers. Er is wel veel rookschade”, zegt Els Kusters van Politiezone Zara. “De oorzaak van de brand was een kookpot die vuur vatte.” De brandweer sloeg erin om de aanwezige katten en hond in veiligheid te brengen. De politie bracht de dieren nadien naar de dierenkliniek in Borsbeek.