Bouw gestart van 26 sociale huurwoningen aan Ranstesteenweg en Speltlaan CVDP

28 februari 2020

Aan de Ranstesteenweg en de Speltlaan in Ranst werd deze week gestart met de bouw van 26 sociale huurwoningen.

Met het project probeert de gemeente tegemoet te komen aan de vraag naar sociale woningen. “De Vlaamse regering legde ons op om 150 sociale huurwoningen te bezitten”, zegt burgemeester Johan De Ryck. “Na deze bouw komen we nog 60 woningen te kort. We zijn daarom bezig met het studiewerk voor een potentieel tweede project in de Weidestraat.”

Gesprekken met buren

“De nieuwe huurwoningen vormen een mooi project waar we al enkel jaren mee bezig zijn”, zegt burgemeester Johan De Ryck. “We betrokken ook de buurt bij het maken van de plannen. Oorspronkelijk ging er een wandelpad wegvallen, maar na gesprekken met de architect en buren blijft het toch behouden.”

Het OCMW wilde aanvankelijk zelf sociale woningen bouwen op het terrein, maar vroeg in 2015 aan De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) om het project over te nemen. Er worden 12 appartementen en 14 woningen gebouwd die allemaal bestemd zijn voor sociale huur. De kostprijs van het project is 4.390.000 euro en einde van de bouw is voorlopig voorzien voor augustus 2021. De gemeente hoopt dat de eerste bewoners er vanaf dan kunnen intrekken.

104 kandidaten op wachtlijst

“Momenteel staan er 104 kandidaten op de wachtlijst van wie 67 uit Ranst of één van de deelgemeenten”, zegt LMH-directeur Marc Vanden Eynde. “Iedereen die in aanmerking komt voor een sociale woning mag zich inschrijven, maar wie tijdens de laatste zes jaar gedurende drie jaar in de gemeente heeft gewoond, krijgt voorrang.”