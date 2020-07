Bij deze Delhaize wordt je winkelkar automatisch ontsmet (met UV-licht) Caroline Van de Pol

14 juli 2020

16u18 0 Ranst De AD Delhaize in Broechem beschikt sinds vrijdag over twee winkelkarontsmetters. Met de UV Safety Box worden de karren ontsmet door middel van UV-C-lampen en kunnen klanten veilig winkelen.

De machines werden vrijdag geïnstalleerd en zijn sinds maandag allebei operationeel. De UV Safety Box werd ontwikkeld als oplossing voor winkels tijdens de coronacrisis. "De machine ontsmet de volledige winkelkar door middel van vijf UV-C-lampen. Met een golflengte van 254 nanometer doden ze alle virussen en bacteriën", vertelt accountmanager Simon Segers. "Die technologie wordt ook gebruikt in ziekenhuizen, waterzuiveringsstations of huishoudelijke apparaten. Het is veel milieuvriendelijker dan alle doekjes, sprays en alcoholgels die nu worden gebruikt."

Duurzamer

De nieuwe winkelkarontsmetters zijn een extra maatregel om klanten op een veilige manier te laten winkelen. "We zochten naar een duurzaam alternatief voor het desinfecteren van de karren met doekjes en desinfecteermiddel. Er verdwenen veel bussen en ze werden ook geregeld op de grond gegooid. Daarom hebben we twee exemplaren van de UV Safety Box aangekocht", vertelt Kristel Van Dijck eigenares van de Delhaize.

Kristel kreeg al veel positieve reacties van klanten. "Sommigen komen mij zelfs persoonlijk bedanken voor de nieuwe machines", vertelt Kristel Van Dijck. "De UV Safety Box is ook gebruiksvriendelijk: klanten steken de kar er in en drukken met hun voet op de startknop. Twintig seconden later brandt het groene lampje en halen ze de kar er volledig gedesinfecteerd uit. Ze kunnen tijdens het proces ook zelf hun handen ontsmetten met een handgel."



