Bestelwagen vol reiskoffers kantelt van de snelweg

12 september 2020

01u15 0

Op de snelweg E313 ter hoogte van Ranst, net voor het samensmelten met de E34, is vrijdagavond rond 23 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen reed in de richting van Hasselt en ging daar om onbekende reden van de baan. De chauffeur kwam gekneld te zitten in het voertuig. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De bestelwagen was geladen met koffers en materiaal van toeristen. Dat werd door de brandweer overgeladen in een container en weggebracht.

Het verkeer moest tijdelijk over één rijstrook omdat de takelwerken heel wat plaats in beslag namen.