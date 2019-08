Bestelwagen gekanteld op E313 Ranst: drie rijstroken versperd mvdb/jaa

05 augustus 2019

17u53

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 10 Ranst Door een ongeval waarbij een bestelwagen is gekanteld, zijn op de E313 Antwerpen-Ranst ter hoogte van Ranst momenteel drie rijstroken versperd. De avondspits op de Antwerpse ring wordt zo aanzienlijk bemoeilijkt. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum moeten automobilisten rekening houden met anderhalf uur file.

De verwachte afhandeltijd bedraagt meer dan een uur. Door verschillende defecte voertuigen is iets na 18 uur beslist om de spitsstrook tijdelijk af te sluiten. Wie van Antwerpen naar Hasselt moet, wordt opgeroepen om te rijden via de E19 Brussel. Wie van Gent naar Hasselt moet, kan ook beter via Brussel omrijden.

#E313 Door meerdere ongevallen en defecte voertuigen is tussen Antwerpen-Oost en Ranst de spitsstrook gesloten. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E313 Ongeval thv Ranst → Hasselt, 3 rijstroken versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link