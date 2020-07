Bende steelt paardenzadels in Ranst, Lier en Geel: “We denken dat ze connecties hebben in de paardenwereld” CVDP

28 juli 2020

18u43 0 Ranst Bij Van Opstal Sporthorses in Ranst vond vorige week een inbraak plaats. Dieven gingen er aan de haal met een op maat gemaakte dressuurzadel en vijf springzadels. Recent werd er ook ingebroken bij andere ruiters in de buurt. “We willen iedereen waarschuwen want het lijkt alsof er een professionele bende aan het werk is.”

De inbraak gebeurde tijdens de nacht van donderdag op vrijdag. “Toen de vader van Dirk en Stijn Van Opstal ‘s morgens naar de zadelkamer ging, zagen ze dat de deur was opengebroken”, vertelt dressuuramazone Lynn Maiburg. De zes zadels inclusief veiligheidsbeugels en enkele springsingels waren verdwenen”, vertelt de vrouw van Dirk Van Opstal. Volgens Lynn leek het alsof de dieven specifiek naar de zadels zochten, want ander kostbaar paardrijmateriaal hebben ze laten liggen. Diezelfde nacht werd er enkele straten verder ook ingebroken bij een ruiter in Ranst. “In een ruimte zonder camera’s werd een zadel gestolen. In de ruimte met camerabewaking hebben ze niet ingebroken.”

Professionele bende

Volgens Lynn lijkt het alsof er een professionele bende aan het werk is. “Toen ik het verhaal over de inbraak op Facebook had gedeeld, vernam ik dat er recent op verschillende plaatsen zadels gestolen zijn. Dat gebeurde onder andere in manege Azelhof in Lier en bij De Roshoeve in Geel. We hebben een vermoeden dat het om een bende gaat met connecties in de paardenwereld. Het zou kunnen dat ze op Google Maps zoeken naar paardenaccomodaties. We willen daarom iedereen verwittigen voor eventuele nieuwe inbraken.”

De gestolen zadels inclusief beugels zijn elk 4.000 euro waard. “De zadels werden op maat gemaakt en ieder paard heeft zijn eigen zadel. Ze zijn dus niet zomaar vervangbaar. Ik zal de komende vier maanden moeten trainen met een voorlopig springzadel en dat is heel vervelend.” Lynn roept op om uit te kijken naar haar zadel op tweedehandswebsites. “De gestolen zadels zijn van het merk Antarès en hebben een individueel serienummer. Mijn dressuurzadel is zwart met twee kleine olievlekjes bovenaan et zitvlak. Ik zou het direct kunnen herkennen.”