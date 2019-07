Auto rijdt in op vrachtwagen: E313 in Ranst volledig versperd mvdb/pla

08 juli 2019

09u02 86 Ranst De E313 richting Antwerpen is ter hoogte van Ranst volledig versperd, zo meldt het Vlaams Verkeercentrum. Een auto is op een vrachtwagen ingereden. Het verkeer is stilgevallen.

Even verderop ter hoogte van het tankstation is een ongeval gebeurd waarbij vier wagens zijn betrokken. Automobilisten worden opgeroepen om de regio te mijden. Verwacht wordt dat de hinder nog enige tijd zal duren.

De brandweer heeft inmiddels de chauffeur die gekneld zat in de auto die op de vrachtwagen inreed, bevrijd. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. De rijbaan blijft er versperd. De takelwerkzaamheden nemen nog wel enige tijd in beslag.

Later meer