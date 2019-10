Auto belandt tegen elektriciteitspaal Toon Verheijen

06 oktober 2019

De bestuurder van een personenwagen is zondag in de late namiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in Broechem (Ranst) op de Bistweg. De bestuurder had de controle over het stuur verloren en belandde in de berm tegen een elektriciteitspaal. Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.