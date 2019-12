Asielzoekers die tijdelijk in legertenten sliepen, verhuizen naar nieuwe wooncontainers



CVDP

17 december 2019

16u27 2 Ranst Vorige week kwamen de wooncontainers aan in het asielcentrum van Broechem. De asielzoekers die sinds september in legertenten moesten verblijven wegens onvoldoende ruimte, zullen nog voor Kerstmis naar hun nieuwe woonst verhuizen.

In september breidde het asielcentrum uit met 72 personen. Het gemeentebestuur verleende een vergunning voor wooncontainers, maar deze werden niet op tijd geleverd. Als tijdelijke oplossing voor de nieuwe bewoners plaatste Fedasil tenten in de loodsen van de sportaccommodatie. De wooncontainers kwamen vorige week aan in het centrum. Ze worden eerst bemeubeld en nadien kunnen alle asielzoekers die in de tenten sliepen naar daar verhuizen.

Meer over Fedasil

Broechem

Kerstmis