Alleenstaande mama zoekt 24.000 euro om verlamde zoon (3) te leren lopen: “Izaio zou zo graag willen meespelen met z’n vriendjes” Caroline Van de Pol

20 november 2019

18u42 1 Ranst Izaio (3) uit Ranst werd geboren met een hersenverlamming en kan daardoor niet zelfstandig stappen. Zijn mama Sofie De Bleser (35) organiseert een inzamelactie voor een dure robottherapie waarmee hij geholpen kan worden. “Voor het beste resultaat zou Izaio zo snel mogelijk de behandeling moeten starten. We hopen daarom tegen Kerstmis aan het nodige bedrag van 24.000 euro te geraken.”

Izaio lijdt aan celebrale parese waardoor bepaalde spieren in zijn lichaam verlamd zijn. “hij heeft moeite met praten, slikken en lopen. Met een looprek probeert hij zichzelf te behelpen, maar zonder dat kan hij niet meer dan twee stappen zetten”, vertelt mama Sofie. Izaio moet drie keer per week behandeld worden door een gespecialiseerde kinesist. “Het is belangrijk om hem op deze jonge leeftijd therapie te geven, want kinderen met zijn aandoening boeken slechts tot en met hun 5 jaar vooruitgang.”

De verlamming van Izaio bezorgt hem dagelijks last. Hij heeft veel spierpijn omdat zijn spieren te kort zijn en ook mentaal heeft hij het soms moeilijk. “Hij is bang om op school omver geduwd te worden en kan door zijn looprek vaak niet meespelen met klasgenootjes.” Toch ondergaat hij ondanks alle moeilijkheden flink zijn pijnlijke behandelingen. “Gelukkig is hij nog te jong om te beseffen dat hij anders is dan de rest.”

Een duur prijskaartje

Izaio kan ook een TRAINM-therapie krijgen waarbij een robot hem aanstuurt om zelfstandig te leren stappen. Deze behandeling is twintig keer zo doeltreffend als de manuele therapie die hij nu krijgt, omdat er duizend bewegingen per sessie geoefend worden. Jammer genoeg hangt er een prijskaartje aan vast. De behandeling die 3 jaar duurt, kost in totaal 24.000 euro. Als alleenstaande mama kan Sofie dit moeilijk bekostigen, daarom startte ze gisteren met een inzamelactie om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Via de fundraising voor Izaio vraagt Sofie om een bijdrage te storten voor de robottherapie. In 24 uur tijd doneerden al zestig mensen geld, waaronder ook Élodie Ouédraogo en haar man cartoonist Jeroom. “De bedragen liggen tussen de 5 en 250 euro. We zijn blij met elke cent die we krijgen.” Sofie hoopt om tegen Kerstmis aan het bedrag van 24.000 euro te geraken, want voor het beste resultaat moet Izaio zo snel mogelijk de therapie starten.

Veelbelovende therapie

De robottherapie is een veelbelovende behandeling voor verlamde kinderen. “Via een facebookgroep voor ouders van kinderen met celebrale parese hoorde ik over een kindje dat met die therapie enorm geholpen werd. De eigenares van het revalidatiecentrum waar de robottherapie gegeven wordt, behandelt er ook haar eigen verlamde kind mee.” Sofie hoopt dat Izaio met de therapie zelfstandig zal kunnen lopen. “Hopelijk krijgt hij daarmee een zo normaal mogelijk leven. Het zal een geweldige kerst worden als de inzameling lukt.”

Een bijdrage storten kan via het rekeningnummer van Sofie BE03973095850784 of via gofundme.com.