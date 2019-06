56ste jaarmarktfeesten strikt Wim Soutaer ADA

23 juni 2019

11u00 0 Ranst Het jaarmarktcomité van Broechem gaat ook dit jaar weer voor de beste artiesten uit de Vlaamse showbizz. Het feestweekend duurt weer 4 dagen van 6 tot en met 8 september. Ondertussen bevestigden ook Wim Soutaer en Swoop dat ze afzakken naar de 56ste jaarmarktfeesten

Op vrijdag 6 september is er een foute party in Café De Lindenboom, op zaterdagnamiddag, 7 september, is er de vierde editie van de kinderrommelmarkt. Kinderen uit Groot-Ranst krijgen een gratis blok van 2,5 meter om hun speelgoed te verkopen.

“Dit jaar start het muzikale gebeuren met de Gitaristen van de KSA,” zegt Tom De Noël van het comité. “Daarna staan Ment-gezicht Eveline Cannoot op de affiche, die net haar nieuwe zomersingle heeft gelanceerd. We zijn ook blij dat we Wim Soutaer en Swoop hebben kunnen strikken.”

De inschrijvingen voor de jaarmarktkramen lopen vlotjes binnen. “Ondertussen hebben we meer inschrijven van jaarmarktkramen tegenover vorig jaar, dus heel wat marktkramers komen terug, dat is een goed teken. Ook de kinderrommelmarkt is al voor 60 procent gevuld met blokken, tijdig inschrijven is dus de boodschap,” zegt Tom.

Zaterdagavond komt de Broechemse Ilse Melis met haar band Yune naar LO Pétillante. Op zondag is er de 56ste editie van de jaarmarkt in de Gustaaf Peetersstraat, Gemeenteplein en Pertendonckstraat.

Alle info op www.jaarmarktbroechem.be