55-jarige trucker uit Retie overlijdt na crash tegen vrachtwagen op E34 in Oelegem, nadien opnieuw dodelijk ongeval in zelfde file Sander Bral

04 december 2019

10u28 42 Ranst Door een zwaar ongeval met twee vrachtwagens is er veel hinder op de E34 van Turnhout richting Ranst ter hoogte van Oelegem (Ranst). De hoofdrijbaan is volledig afgesloten, alle verkeer moet via de invoegstrook van oprit Oelegem passeren. Een trucker (55) uit Retie overleefde de klap niet. In de staart van de file die daardoor ontstond, reed een bestelwagenchauffeur (26) in, ook hij stierf in het ongeval.

Een vrachtwagenchauffeur uit Retie reed woensdagochtend in op de file op de E34 in Oelegem (Ranst) richting het knooppunt met de E313. De trucker knalde tegen een andere vrachtwagen, hij overleefde het ongeval niet. Later op de dag reed een 26-jarige bestelwagenchauffeur in op de file die ontstond door het eerdere ongeval. Ook hij overleefde de klap jammer genoeg niet.

“Alle verkeer moet via de invoegstrook van de oprit Oelegem passeren, de hoofdrijbaan is volledig afgesloten”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er staat ongeveer vier kilometer file, je verliest ruim een kwartier, best kan je de omgeving vermijden.”

Gezien het om een ernstig ongeval gaat, kan het Vlaams Verkeerscentrum geen prognose maken van hoe lang de afhandeling van het accident zal duren. De dienst fotogrammetrie van de federale wegpolitie is ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen zodat de precieze oorzaak onderzocht kan worden.

Eerder op de dag was er ook al een ongeval op de E34, daar moest het slachtoffer bevrijd worden door de brandweer uit zijn wagen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.