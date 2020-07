18-jarige Hanne schrijft kinderboek, mama Ingrid zorgt voor illustraties: “Hele middelbare schooltijd mee bezig geweest” Kristof De Cnodder

21u16 1 Ranst De amper 18-jarige Hanne Nys uit Ranst bracht zopas haar eerste (kinder)boek uit, De Wondere Wereld van Willemien getiteld. “Het boek ontstond uit een schrijfopdracht die ik in het eerste middelbaar kreeg”, vertelt de pas afgestudeerde scholiere van de Lierse Steinerschool. Leuk detail: Hannes mama Ingrid zorgde voor de bijhorende illustraties.

De Wondere Wereld van Willemien heeft een sprookjesachtige toets. Het verhaal draait om het “doodgewone mensenkind” Willemien, dat op haar elfde verjaardag elfje Remi ontmoet. Die ontmoeting is het startpunt van een reeks avonturen.

“Eigenlijk ben ik gedurende heel mijn middelbare schooltijd bezig geweest met dit boek”, zegt Hanne Nys. “In het eerste middelbaar kregen we op een gegeven moment de opdracht om een kort sprookjesachtig verhaal te schrijven, maar ik ben daar op blijven doorwerken. Lezen en schrijven boeit me al van kleins af aan. In de loop der jaren evolueerde mijn schrijfstijl natuurlijk. Pas enkele maanden geleden beschouwd ik mijn boek echt als ‘af’. Ik maakte contact met uitgeverij Het Punt en van het één kwam het ander.”

Taal- en letterkunde

Ondertussen verkocht Hanne in haar omgeving al enkele tientallen exemplaren. “Ik kreeg al een paar positieve reacties en dat motiveert me alleen maar meer om in de toekomst nog boeken te gaan schrijven. Ik droom er van om ooit professioneel auteur te worden. Vanaf volgend jaar ga ik alvast taal- en letterkunde studeren.”

Extra leuk is dat bij Hannes debuut ook een rol is weggelegd voor haar moeder Ingrid Geuens. “Mama kan goed tekenen en ze zorgde voor de illustraties”, glimlacht Hanne. “Dat maakt het des te specialer.” De Wondere Wereld van Willemien is online te bestellen bij uitgeverij Het Punt. De kostprijs bedraagt 16 euro.