‘Krapulleke’ heeft genoeg van afval aan bosrand: buurt kaart zwerfvuilprobleem ludiek aan emz

27 juni 2020

14u22 1 Ranst Wie over de Knodbaan langs het Stalteater in Oelegem (Ranst) fietst, kan er bijna niet naast kijken. Aan de bosrand staat ‘Krapulleke’, een mannetje gemaakt uit zwerfvuil. Met die ludieke actie vragen de buurtbewoners aandacht voor een afvalvrije natuur.

Armen en haar bestaande uit blikjes, ogen van plastic dopjes en een nek van sigarettenpeuken. Dat is ‘Krapulleke’. Het ventje heeft klaarblijkelijk genoeg van achtergelaten afval in de bosrand. Jammer genoeg blijft hij groeien.

‘Koek op uw bakkes’

Naast ‘Krapulleke’ staat een bord met zelfbedachte sancties voor het werpen van afval in de natuur. Een blikje Jupiler levert 4 stampen tegen de schenen op, een sigarettenpeuk een koek op uw bakkes en een plastieken flesje een sjot in uw kloten. Een gewaarschuwd man is er twee waard...

