R4 in Zelzate versperd door ongeval met auto en vrachtwagen

Oudenburg Werken Zand­voordsestraat op schema voor bouwverlof begint

Met het bouwverlof in het vooruitzicht geeft de stad Oudenburg een update over de grote Aquafin-werken in en rond de Zandvoordsestraat. “De werken zelf liggen op schema, tijdens het bouwverlof zal de Zandvoordsestraat toegankelijk zijn. Al volg je wel best de verkeersomleiding”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

11:26