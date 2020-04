Zorgbedrijf Klein-Brabant wacht coronatests van overheid niet af en test bewoners zelf Tim Van Der Zeypen

15 april 2020

18u15 0 Puurs-Sint-Amands De bewoners van het woonzorgcentrum Zorgbedrijf Klein-Brabant in Puurs zijn de afgelopen dagen allemaal getest of zij besmet waren met het coronovirus. De directie wachtte hiermee de tests van de overheid niet af en voerde de tests op eigen initiatief zelf uit. Eén derde van de bewoners testte positief maar het woonzorgcentrum stelt ook gerust: “Niemand van hen is ernstig ziek.”

Alle negentig bewoners van het woonzorgcentrum werden de afgelopen dagen getest. De directie deed dit voornamelijk proactief. “We beseffen de kwetsbaarheid van onze bewoners”, legt voorzitster Anne-Marie Morel van Zorgbedrijf Klein-Brabant uit. Enkele bewoners testten de afgelopen dagen positief op een coronatest. Zij werden in die gevallen getest door hun huisarts.

“Maar omdat verschillende andere bewoners ook klachten vertoonden, hebben we beslist om deze tests op eigen initiatief uit te voeren”, gaat Morel verder. “Voornamelijk om ervoor te zorgen dat besmette bewoners, de andere bewoners niet zouden besmetten.” Hiermee wachtte het zorgbedrijf de tests van de overheid niet af. Die zouden normaal gezien pas woensdagavond arriveren in het woonzorgcentrum.

“De gekregen coronatests waarmee we de bewoners hebben getest, hebben we verkregen via een enorm goede samenwerking met het AZ Rivierenland en de lokale huisdokters. Zij stonden een deel van hun tests vrijwillig af zodat wij proactief konden testen in het woonzorgcentrum in Puurs”, zegt Morel nog. “De tests van de overheid zullen wel nog worden gebruikt. Niet enkel voor onze bewoners maar ons verzorgend personeel zal hiermee worden getest. Op die manier zorgen we ervoor dat mogelijk besmette personeelsleden, gezonde bewoner kunnen besmetten.”

Eén op drie

Uit de verschillende coronatests bleek dat één derde van de bewoners van het Zorgebedrijf Klein-Brabant in Puurs besmet zijn met het COVID-19 virus. De directie benadrukt wel dat niet iedereen er even erg aan toe is en geen van de bewoners ook ernstig ziek is.

“Verschillende van hen vertonen zelfs geen symptomen maar kunnen andere bewoners wel nog blijven besmetten”, verduidelijkt Morel. “Daarom werden alle bewoners die besmet zijn, overgebracht in één afdeling.” Dat bracht heel wat logistiek werk met zich mee. De besmette bewoners werden met hun volledige kamer verhuisd.

“Om hun comfort zo goed mogelijk te behouden”, luidt het nog. De bewoners van het woonzorgcentrum in Sint-Amands werden voorlopig nog niet getest. Hier zouden de afgelopen weken nog geen bewoners positief hebben getest op het virus. Wel zullen de bewoners van dit woonzorgcentrum worden getest met de tests van de overheid.