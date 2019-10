Zanger Kurt Kraemer is na kwarteeuw terug van weggeweest: “Nieuwe single geschreven voor overleden kameraad”

Els Dalemans

07 oktober 2019

12u24 0 Puurs-Sint-Amands In de jaren negentig stond hij met zijn muziek in de Top10 én meermaals op de planken in het muziekprogramma ‘Tien om te zien’. Daarna werd het stil rond Kurt Kraemer (54). Een kwarteeuw later blaast de muzikant uit Oppuurs (Puurs-Sint-Amands) zijn zangcarrière nieuw leven in en het gaat terug hard. “Ik denk nu wel eens: wat als ik toen tóch voluit voor de muziek was gegaan?”

“Als klein kind al wou ik alleen maar zingen en optreden. Muziek is mijn grote passie, en het gevoel dat je krijgt wanneer je op een podium staat is onbeschrijflijk. Ik heb tijdens een optreden nog geen seconde stress gehad, ook niet wanneer ik voor een publiek van duizenden mensen stond”, zegt Kraemer. Hij stónd er dan ook, in hét muziekprogramma van de jaren negentig: ‘Tien om te zien’.

Broos en breekbaar hart

“Ik leerde gitarist en producer Eric Melaerts kennen en hij zag talent in mij. We hebben hard gewerkt aan die grote doorbraak, in 1994 was het zover. Mijn nummer ‘Broos en breekbaar hart’ haalde de Top10. Ik stond zelfs op de planken met Kris Wauters van Clouseau als ‘backing vocal’. Maar de drukte kwam bovenop mijn fulltime job, en ik moest kiezen.”

Veel beloftes, weinig concreet

“Ik ben professioneel immers ‘exclusief bouwvakker’: ik reisde jarenlang de wereld rond om bij de grootste sterren bijzondere werken uit te voeren. Denk dan aan peperdure vloeren of sierschouwen... Die lange verblijven in het buitenland waren maar moeilijk te combineren met de vele optredens. In de muziekwereld werden mij bovendien veel beloftes gedaan, maar er gebeurde maar weinig concreet. Uiteindelijk koos ik daarom toch voor de zekerheid van een vaste job.”

Vijf optredens per weekend

“Een kwarteeuw en twee rugoperaties later, lukken die reizen naar het buitenland niet meer. Ik had iets anders nodig om me op te focussen en bouwde weer een eigen muziekstudio. Twee jaar geleden lanceerde ik mijn eerste nieuwe single, en tot mijn grote verbazing loopt mijn muziekcarrière nu weer als een trein. Ik werk elk weekend vier tot vijf optredens af en moet ook op weekdagen regelmatig vrijaf nemen om op te treden.”

‘Engel aan mijn zij’

Kraemer stelde net zijn vijfde single voor: ‘Engel aan mijn zij’. “Dit lied is een ode aan mijn beste vriend. Hij overleed 33 jaar geleden aan leukemie, hij werd amper 21 jaar oud. We waren als broers, waren twee handen op één buik en deden alles samen. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Al die jaren heb ik met het idee gespeeld om speciaal voor hem een lied te schrijven, nu is het eindelijk zover.”

Kerstconcert

“Door het succes nu, denk ik wel eens: hoe zou mijn leven er hebben uitgezien als ik 25 jaar geleden toch voluit voor de muziek was gegaan? Maar de klok terugdraaien gaat niet meer, daarom geniet ik nu van waar ik sta en wat ik beleef. Ik heb een eigen fanclub, sta elk weekend op de planken, verkoop mijn muziek niét via een digitale muziekservice maar nog steeds op cd en mijn vorige single stond op nummer één in de Top100. Dat alles lukt, ondanks de grote concurrentie in de muziekindustrie en daar ben ik fier op. Dit keer ga ik wél gewoon door: ik blijf zingen en optreden zolang ik kan.”

Kurt Kraemer organiseert zijn eerste ‘Kerstconcert’ op zaterdag 7 december in de kerk van Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). Meer info en tickets: 0497 46 61 34.