Woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands krijgen dertien tablets Kristof De Cnodder

15 mei 2020

11u54 0 Puurs-Sint-Amands De verschillende woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands mochten samen dertien tablets in ontvangst nemen van de Vlaamse overheid. De rusthuisbewoners kunnen die tablets gebruiken om in deze coronatijd via het internet contact te maken met hun naasten.

De Vlaamse regering maakte onlangs 375.000 euro vrij voor de aankoop van tablets voor de Vlaamse woonzorgcentra. Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands vroeg een deel van die tablets aan. Uiteindelijk werden er dertien exemplaren afgeleverd in de woonzorgcentra Sint-Pieter, Ter Schelde, Anemoon, Sauvegarde en Gravenkasteel. “Mekaar zien via het internet is niet het zelfde als een echt bezoek, maar het kan wel helpen om de eenzaamheid van de rusthuisbewoners op een veilige manier te beperken”, laat het gemeentebestuur weten.