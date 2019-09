WO1-ambulance, getrokken door paarden, vervoert bezoekers Fort Liezele Els Dalemans

04 september 2019

13u14 2 Puurs-Sint-Amands Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands neemt op zondag 8 september deel aan de Open Monumentendag. Speciaal voor de gelegenheid kunnen bezoekers een erg bijzonder vervoersmiddel uitproberen. “We zorgen voor een authentieke WO1-ambulance, die getrokken wordt door paarden”, zegt Yente Belis van het Fort-evenemententeam.

“De ambulance is een model uit 1910. Hij is enig in zijn soort en werd waarheidsgetrouw nagebouwd. Voor zover wij weten, en dit werd gecontroleerd door gemandateerden van het Belgisch Legermuseum, zijn er van deze ambulance model 1910 -die gebruikt werden tijdens de Eerste Wereldoorlog en tot 1936- geen exemplaren meer te vinden. Een rondrit met dit unieke voertuig wil maken kan zondag van 11 tot 17 uur. Volwassenen betalen 6 euro en kinderen 2 euro, zij moeten steeds begeleid worden door een volwassene.”

Soep van den troep

“Naast onze unieke ambulance, kan je nog heel wat andere zaken ontdekken tijdens Open Monumentendag. Onze groep ‘levende geschiedenis’ bootst een heus soldatenkamp na, ook het kampcafé ‘Soldatenrust’ ontbreekt niet. In onze originele veldkeuken kan je proeven van een stevige portie ‘soep van den troep’.”

Fort Liezele werd gebouwd in 1908 en is het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige Vesting Antwerpen. De voorbije jaren werd de mastodont knap gerenoveerd en weer toegankelijk gemaakt voor het publiek. Een verjongd Fort-team gaat nu nog een stapje verder met een reeks nieuwe activiteiten.

Open Monumentendag in Fort Liezele, op zondag 8 september van 10 tot 18 uur aan de Fortbaan 2 in Puurs-Sint-Amands.