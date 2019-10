Winterbar blijft op Hondsmarkt: “Overlast voor buurt zo veel mogelijk beperken” Els Dalemans

15 oktober 2019

15u24 0 Puurs-Sint-Amands De Hondsmarkt blijft ook dit jaar de thuis van de populaire Winterbar in Puurs-Sint-Amands. “Dit is dé ideale locatie, maar we hebben begrip voor de opmerkingen van de buren. Met een reeks maatregelen willen we de overlast nu tot een absoluut minimum beperken”, zegt bevoegd schepen Hilde Van der Poorten (CD&V).

De drie vorige edities van de Winterbar lokten telkens duizenden bezoekers naar Puurs-centrum. Toch is niet iedereen even blij met dit succes. “Uit een buurtoverleg is gebleken dat de omwonenden heel wat klachten en opmerkingen hebben. Waarom verhuizen we de Winterbar niet naar een locatie buiten het centrum? We kunnen de bar ook langs de verschillende deelgemeenten laten reizen, net zoals onze zomerprogrammatie. Zo spreiden we meteen de overlast en wordt het voor alle inwoners van Puurs-Sint-Amands makkelijker om de Winterbar eens te bezoeken”, zegt Heiko Van Muylder (KR8!) voor.

Ideale locatie

“We waren zelf eerlijk gezegd ook wat geschrokken van de vele opmerkingen, zeker omdat het succes van de Winterbar blijft groeien en het zo’n mooi en positief project is. Maar we hebben ook zeker begrip voor de omwonenden en bekeken daarom de voor- en nadelen van een verhuis naar een andere locatie. Het centrum van Puurs is echter dé ideale plek om een link te leggen met onze handelaars, met andere activiteiten... Ook zitten onze gemeentediensten vlakbij, wat handig is bij problemen, en zijn hier alle nodige technische voorzieningen aanwezig. Tot slot mogen we ook de sociale controle op deze plek niet onderschatten”, aldus Van der Poorten.

Aangepaste openingsuren

“Om de Winterbar en de buren te verzoenen, hebben we daarom een reeks afspraken gemaakt met de vele verenigingen die de bar gaan uitbaten. Vorig jaar was de Winterbar élke dag open, nu gaan de deuren dicht op kerstavond en kerstdag, op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. De openingsuren worden aangepast: van zondag tot en met woensdag sluit de Winterbar om 23 uur, op donderdag om middernacht en op vrijdag en zaterdag om 1 uur.”

Geluidsoverlast beperken

“We gaan werken met een vaste muziekinstallatie met een permanente begrenzer. De verenigingen brengen dus geen eigen technisch materiaal meer mee. De Winterbar zal ook aangekleed worden met geluidsabsorberende zwarte doeken en we gaan voor een betere spreiding van de achtergrondmuziek. Ook de ijspiste wordt voorzien van ‘botsbanden’ om geluidsoverlast hier zo veel mogelijk te beperken.”

Plaspalen

“Buiten worden meer plaspalen geplaatst, de politie zal extra toezicht houden op wildplassers en GAS-boetes uitschrijven wanneer nodig. Verenigingen die er activiteiten organiseren, zorgen voor stewards die buiten meer toezicht houden en controleren op afval, glas en meer. Men zal tot slot buiten geen drank meer mogen verkopen, enkel eetkraampjes zijn er nog toegestaan.”