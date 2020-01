Wie nieuwe zaak wil starten, moet in Breendonk zijn: hele rist handelspanden te koop

Els Dalemans

06 januari 2020

14u53 5 Puurs-Sint-Amands Wie op zoek is naar een geschikte locatie om een nieuwe zaak te starten, moet beslist een kijkje gaan nemen in Breendonk (Puurs-Sint-Amands). Daar staan immers verschillende handelspanden te koop. “Er komen heel wat nieuwe woningen en appartementen bij in het dorp. Ook de ligging en vlotte ontsluiting zijn troeven voor wie nog meer klanten wil lokken”, zegt vastgoedmakelaar Maja Dedecker van TreeTops.

“We hebben in ons huidige aanbod in Breendonk naast woningen ook een hele reeks panden voor ondernemers. Wie interesse heeft, kan hier niet alleen voor zichzelf een goed draaiende zaak openen, maar ook voor het dorp een grote meerwaarde betekenen. Heel wat winkels in Breendonk sloten de voorbije jaren de deuren. De inwoners van het dorp zouden graag terug dichter bij huis kunnen winkelen en er worden ook een heleboel nieuwe woningen en appartementen bijgebouwd.”

Horecazaak

“Denk maar aan het gigantische wooncomplex dat op de hoek van de Veurtstraat en Molenheide wordt gebouwd. Pal tegenover deze nieuwbouw staat café De Vijfhoek te koop, een mooie horecazaak met woonst waar heel wat mogelijk is: je kan er naast een aanbod van eten, drank en zoetigheid ook kaartnamiddagen organiseren, workshops aanbieden … Zo krijg je meteen wat leven in de brouwerij.”

Voormalige apotheek en krantenwinkel

“Ook het pand van de vroegere apotheek in Breendonk-Dorp staat te koop. Bovenop een mooie commerciële ruimte krijg je ook hier een grote woonst met tuin en garage. Een andere optie is de voormalige krantenwinkel in de Beenhouwerstraat, opnieuw een woonst met winkelruimte. In de Moorstraat tot slot bieden we de vroegere kruidenierswinkel ‘A&O’ met woonst boven aan. De winkel werd intussen omgebouwd tot een appartement, maar wie voor een functiewijziging gaat kan hier terug een commerciële activiteit opstarten.”

Nieuw leven

“Omdat we zoveel handelspanden in portefeuille hebben, vroegen we via sociale media aan de inwoners van Breendonk waar zij vooral nood aan hebben. We kregen een uitgebreid verlanglijstje terug: een broodjeszaak zou ideaal zijn, met naast de vele woonprojecten ook heel wat bedrijven in de buurt. Ook een krantenwinkel met een afhaalpunt voor pakjes wordt erg gemist, net als een buurtwinkel waar men ook terecht kan voor groenten en fruit. Na de sluiting van onze topslager in het dorp, is een verse slagerij een groot gemis. Er zijn dus heel wat manieren en mogelijkheden om Breendonk nieuw leven in te blazen.”

Meer info over de verschillende handelspanden vind je op www.treetops.be.