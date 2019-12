Week voor start van project 'Kunst in Puurs': vandalen vernielen moddersculptuur aan kerk Els Dalemans

13 december 2019

19u10 0 Puurs-Sint-Amands Vandalen vernielden in de nacht van donderdag op vrijdag het kunstwerk ‘Modderorgie’ in de kerktuin in Puurs. Dat werk maakt deel uit van het project K.I.P. (Kunst in Puurs-Sint-Amands), dat volgende week vrijdag van start gaat. “De kunstenaar komt het werk herstellen, wij dienden klacht in bij de politie”, zegt cultuurschepen Ronny Tourné.

De eerste kunstwerken voor de vijfde editie van K.I.P. verschenen de voorbije dagen al in het Puurse straatbeeld. De moddersculptuur van kunstenaar Rob Buelens werd enkele dagen geleden al geplaatst in de kerktuin, maar moet nu opnieuw gemaakt worden. “We begrijpen niet waarom iemand het nodig vindt om dit werk te vernielen, ook de kunstenaar zelf is aangedaan door het vandalisme. Hij maakt heel kwetsbare kunstwerken, toch is het eerste keer keer dat er één vernield wordt”, zegt Tourné.

Geen camera’s

“Er stonden geen camera’s of andere beveiliging in de buurt, en dat is ook net het doel van K.I.P. We willen het publiek deze kunstwerken laten ontdekken in de openbare ruimte, niet in afgesloten ruimtes, achter slot en grendel of in een glazen kast. Het project moet laagdrempelig blijven, we laten ons dan ook niet doen door deze tegenslag. Al willen we de gebeurtenis zéker niet minimaliseren, we hebben dan ook een klacht neergelegd bij de politie die de zaak verder zal onderzoeken.”

Geleide wandeling

Het werk ‘Modderorgie’ moet weer hersteld zijn tegen vrijdag 20 december, want dan wordt het startschot van K.I.P. gegeven met een geleide wandeling. “curator Wilfried Cooreman strikte heel wat grote namen uit verschillende kunstdisciplines en geeft een rondleiding langs alle werken op vrijdag 20 december om 20 uur. Inschrijven is gewenst en kan via de website”, zegt programmator van de dienst beleven Liesbeth De Keersmaecker.

Brochure

“Je kan ook op eigen houtje langs de werken gaan, en dit tot eind februari 2020. Vanaf 20 december vind je de brochure in de gemeentehuizen, de bib en het vrijetijdsloket of op www.wintervanpuurs-sint-amands.be. Scholen, verenigingen, families of andere groepen kunnen een geleide wandeling aanvragen via onze webshop.”