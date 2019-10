Warme William leert jongeren hun hart luchten en luisteren naar elkaar Els Dalemans

15u09 0 Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands heeft er een bijzondere inwoner bij. Voortaan trekt ‘Warme William’ door de gemeente, een blauwe beer die een luisterend oor biedt aan jongeren met problemen. “Te veel jongeren kampen met psychische problemen, daar moeten we verandering in brengen. Bij Warme William kunnen jongeren hun hart luchten”, zegt schepen van welzijn Ann-Marie Morel (CD&V).

“Warme William is een initiatief van Fonds GavoorGeluk, met tv-gezicht Nora Gharib als ambassadeur. Wij haalden Warme William naar Puurs-Sint-Amands omdat we sinds kort erkend als Warme Gemeente. Dat betekent dat we acties gaan organiseren om het welzijn van de jeugd te bevorderen. Deze blauwe beer is ons eerste initiatief”, zegt Morel.

“Warme William zit nu op een bank op de Hondsmarkt in Puurs -binnenkort reist hij ook langs de andere Puurse deelgemeenten- en motiveert zo jongeren om hun kwets­baarheid te delen. We willen de jeugd ook aanmoedigen om zélf een Warme William te worden door te luisteren naar de problemen van hun vrienden. Als extraatje plaatsen we ook een inspiratiebox in de bib: jongeren kunnen daar anoniem problemen van zich afschrijven of suggesties rond welzijn in de box stoppen.”