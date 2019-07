Wandelzoektocht door Breendonk Els Dalemans

10 juli 2019

18u49 0 Puurs-Sint-Amands Groep V, de sociaal-culturele vereniging die actief is in dorpshuis Vrededaal in Kalfort (Puurs-Sint-Amands), organiseert ook dit jaar weer twee toeristische zoektochten. Deelnemen kan nog tot en met 8 september.

“Voor deze editie van onze wandelzoektocht trokken we naar de naburige deelgemeente Breendonk. Na Puurs, Ruisbroek en Liezele is dit de laatste deelgemeente van ‘het oude’ Puurs die we bezoeken. Tijdens de zoektocht moeten deelnemers 24 vragen oplossen, met hier en daar een addertje onder het gras.”

“Bovenop deze klassieke vragenzoektocht organiseren we ook dit jaar een fotowandelzoektocht. Deze wedstrijd loopt tijdens dezelfde periode en volgt ook hetzelfde parcours. Tijdens de fotozoektocht moeten deelnemers onderweg 36 foto’s zoeken en bij elk beeld een eenvoudige vraag beantwoorden.”

Deelnemingsformulieren voor de zoektocht vind je bij Brasserie ‘Vrededaal’ in Kalfortdorp, café ‘Duvel Depot’ in Breendonk-Dorp en eetcafé ‘De Mouterij’ in Breendonk-Dorp. De prijsuitreikingen vinden plaats op zondag 6 oktober in Dorpshuis Vrededaal in Kalfort om 9.30 uur (fotowandelzoektocht) en om 11 uur (wandelzoektocht).