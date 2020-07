Wandeling ter nagedachtenis van Jana (15) wordt geannuleerd: “Hopelijk kunnen we in 2021 wél geld inzamelen voor Kinderkankerfonds”



Els Dalemans

28 juli 2020

28 juli 2020

Nu de coronamaatregelen weer verstrengen, wordt ook de wandeling ter nagedachtenis van Jana Geerts geannuleerd. Het vijftienjarige meisje verloor in 2018 de strijd tegen leukemie, sindsdien zamelt mama Karin Claes geld in voor het Kinderkankerfonds. "Hopelijk kunnen we deze tocht in mei 2021 wél organiseren."

“We konden de voorbije jaren al enkele mooie cheques overhandigen aan het Kinderkankerfonds, en ook in 2020 stonden er verschillende geldinzamelacties op de agenda. Zo planden enkele sportievelingen een deelname aan de Dodentocht, maar dat evenement werd al in het voorjaar geannuleerd. Daarop besloten we op 22 augustus zelf een wandeling te organiseren ter nagedachtenis van Jana. Maar nu de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen nog strenger worden en wij het zelf ook veilig willen houden, moeten we ook die alternatieve activiteit schrappen”, zegt Claes.

Foute verjaardagparty

“We prikken voorlopig zaterdag 22 mei 2021 als nieuwe datum, dan zal het exact drie jaar geleden zijn dat Jana overleed. Wie zich al inschreef voor de wandeling in augustus, kan sowieso ook deelnemen volgend jaar. We duimen ondertussen dat we onze ‘foute verjaardagsparty’, die gepland staat in november, wél gewoon kunnen organiseren. Ik werd dit jaar 40 en vroeg in plaats van geschenkjes om aanwezig te zijn op dit feest, om ook zo weer geld te kunnen schenken aan het Kinderkankerfonds.”