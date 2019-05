VZW Berrefonds organiseert zesde naaimarathon TVDZM

26 mei 2019

12u00 0 Puurs-Sint-Amands In basisschool De Schorre in Puurs-Sint-Amands hebben zaterdag verschillende sympathisanten deelgenomen aan de zesde naaimarathon van VZW Berrefonds. Ook vandaag zullen er nog verschillende kleertjes en dekentjes in elkaar worden geknutseld door de deelnemers. De vzw heeft als missie om steun te bieden aan ouders die hun kindje verliezen.

Onder de sympathisanten niet enkel de organisatoren van de naaimarathon of leden van de Antwerpse vzw maar ook grootouders en ouders die hun kindje zijn verloren. “En het waren ook niet enkel vrouwen die kwamen helpen”, vertelt oprichtster Christine Vandenhole. “Ook mannen deden hun duit in het zakje. Er moet niet enkel worden genaaid of gestikt maar ook het stof voor de kleertjes moest worden geknipt.”

Koesterkoffer

De bedoeling van de naaimarathon is onder meer het aanvullen van hun stock. De vzw deelt in 56 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen de zogenaamde ‘koesterkoffers’ uit aan ouders die hun ongeboren of pasgeboren kindje of hun jong opgroeiend kind zijn verloren. Deze koffers zijn uitgerust met materialen om een voet- of handafdruk te maken in gips of buisjes om stukje haar bij te houden maar ook boekjes om ondersteuning te bieden en kleertjes. “Toch is het naast het aanvullen van de stock ook belangrijk om samen te kunnen zijn”, zegt Christine nog. “Om een platform aan te bieden waar lotgenoten elkaar kunnen leren kennen en met elkaar kunnen praten.”

Vorige jaar deelde de vzw 1.200 kleine koffertjes en 56 grote koffertjes uit.