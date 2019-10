VSOP Plansjee speelt opnieuw voor goede doel Els Dalemans

25 oktober 2019

13u34 12 Puurs-Sint-Amands Toneelkring VSOP Plansjee uit Puurs-Sint-Amands staat ook dit eindejaar weer op het podium voor het goede doel. “We hopen ons succes van 2018 te kunnen evenaren.”

“We spelen op 6, 7, 13 en 14 december onze achtste toneelvoorstelling op het grote podium: ‘Boerenjongens’. Voor de tweede keer ontvangen we het publiek in het nieuwe CC Binder in Puurs, vorig jaar werd ons stuk daar bijgewoond door maar liefst 1.550 kijklustigen. De vier voorstellingen waren bijna telkens volledig uitverkocht”, zegt Jürgen Buyst van VSOP Plansjee.

“We hopen dit jaar natuurlijk op evenveel publiek, want we schenken ook nu weer de inkomgelden van de eerste toneelavond aan een goed doel. In 2018 konden we maar liefst 4.800 euro doorstorten, we hopen ook in 2019 een even mooie som te kunnen geven aan Flegado en KVG Puurs.”

Boerenjongens

“We spelen dit keer een stuk van eigen kweek: ‘Boerenjongens’ van Dirk Schokkaert. Hij zal ook de regie van deze komedie op zich nemen. Boerenjongens gaat over de kinderen die na de dood van hun stiefmoeder naar haar appartement komen. Het oubollige interieur doet vermoeden dat de vrouw de centjes niet door ramen en deuren gooide, allemaal koesteren de kinderen dus de hoop dat er voor hen nog een centje over is...”

