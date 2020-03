VSOP Plansjee schenkt 4.000 euro aan Flegado en KVG Puurs Els Dalemans

05 maart 2020

17u08 0 Puurs-Sint-Amands Toneelkring VSOP Plansjee uit Puurs-Sint-Amands stond naar jaarlijkse traditie ook nu weer op de planken voor het goede doel. Het resultaat is een cheque van maar liefst 4.000 euro, het geld gaat naar twee verenigingen uit de regio.

“We speelden in december 2019 acht toneelvoorstelling op het groot podium in de nieuwe theaterzaal van CC Binder in Puurs-Sint-Amands. Alles samen kwamen meer dan 1.400 toeschouwers naar ons stuk ‘Boerenjongens’ kijken. Dit grote succes was enkel mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de Puurse gemeentediensten én natuurlijk het publiek”, zegt Jürgen Buyst van VSOP Plansjee.

“We schenken elk jaar de inkomgelden van de eerste toneelavond van onze reeks integraal weg aan een goed doel. We zijn blij en fier dat onze eerste avond meteen een schot in de roos was, en we voor een bijna uitverkochte zaal konden spelen. Het resultaat mag er dan ook zijn: we kunnen maar liefst 4.000 euro verdelen onder Flegado en KVG Puurs, twee organisaties die werken met personen met een beperking.