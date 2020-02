Vrouw (41) uit Puurs sterft aan dodelijke dosis drugs in rode wijn: parket waarschuwt voor specifieke fles Tim Van Der Zeypen

26 februari 2020

16u25 160 Puurs-Sint-Amands Het Antwerpse parket onderzoekt het verdacht overlijden van een 41-jarige vrouw nadat ze een slok wijn dronk van een specifieke fles rode wijn. Het gaat om ‘RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016’ van het merk Black & Bianco. Mogelijk werd de fles wijn gemanipuleerd en werd er een dodelijke hoeveelheid MDMA aan toegevoegd. Het parket wil andere kopers van de fles wijn ook waarschuwen en vraagt hen om indien de kurk lijkt te zijn gemanipuleerd om de politie te verwittigen.

De vrouw overleed op 17 december vorig jaar. Het slachtoffer was toen vijf dagen eerder opgenomen op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Kort voor haar opname, had ze een slok rode wijn gedronken van de betrokken fles.

“Volgens een getuige goot ze de fles wijn na het drinken van de slok meteen uit”, vertelt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Omdat de wijn slecht smaakte. Kort daarna werd ze onwel en verloor de vrouw het bewustzijn. De getuige verwittigde vervolgens de hulpdiensten.”

Uit het gerechtelijke onderzoek dat werd opgestart, bleek het slachtoffer een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA in haar bloed te hebben. “Maar het slachtoffer kon niet gelinkt worden aan het gebruik van harddrugs”, gaat het parket verder.

Gemanipuleerd

Momenteel wordt er door de onderzoekers verondersteld dat de fles werd gemanipuleerd en de drugs aan de wijn werd toegevoegd. “De aangetroffen fles heeft een andere kurk dan de originele fles. De originele is namelijk zwart en heeft het logo van Black & Bianco”, klinkt het nog. “De herkomst van de fles is op dit moment onduidelijk.”

Volgens het parket is momenteel enkel weet van deze ene fles maar er wordt wel opgeroepen tot voorzichtigheid. “Wie dergelijke fles in bezit heeft waarbij de originele kurk en omhulsel zou zijn gemanipuleerd, wordt uitdrukkelijk gevraagd om de fles niet te openen en meteen de politie te verwittigen”, besluit het parket. “Ook wie informatie heeft over de herkomst van deze fles, wordt gevraagd om de politie op hetzelfde nummer te contacteren.”

De politie van Klein-Brabant is te bereiken op het telefoonnummer 03/293.22.32.