Vrijwilligers maken Fort Liezele klaar: “Deze zomer alle dagen open” Wannes Vansina

14 juni 2020

11u08 0 Puurs-Sint-Amands Fort Liezele wil in de zomer dagelijks de deuren openen voor bezoek. Op die manier wil de vzw een aanbod bieden aan mensen die hun vakantie beleven in eigen streek, maar hoopt ze ook de terugval aan inkomsten ten gevolge van diverse sluitingen goed te maken.

Leden en vrijwilligers waren zaterdag druk in de weer om het fort klaar te maken. “We hebben een hele waslijst aan groenonderhoud te verrichten, binnen zijn we bezig met een grote schoonmaak van de museumzalen. Die liggen er nog vuil bij door de restauratiewerken die tot nieuwjaar hebben geduurd. Daarbij werden de zalen droog gemaakt”, vertelt voorzitter Kurt Van Camp.

Eind deze maand moet alles netjes zijn zodat het Fort in juli en augustus dagelijks bezoekers kan verwelkomen en dus niet zoals voorheen enkel op zaterdag en zondagnamiddag. “We willen dagelijks openen van halverwege de middag tot in de vooravond, voor individuele bezoekers. Op die manier spelen we in op het feit dat meer mensen hun vakantie zullen doorbrengen in eigen streek.”

Maar ook de inkomsten zijn heel erg welkom. “Ten gevolge van corona konden we niet bij het begin van het toeristisch seizoen, einde maart, opengaan. Vorig jaar liepen we ook al inkomsten mis ten gevolge van de restauratie, het jaar daarvoor ten gevolge van de aanleg van het nieuwe landschapspark.”

Ook op zaterdagen 20 en 27 juni wordt er gewerkt. De vzw zoekt vrijwilligers die willen helpen. Wie een handje wil komen toesteken, mag zich aanmelden via info@fortliezele.be.