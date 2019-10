Voorzitter Fort Liezele werkt 20 jaar aan boek over verzetsgroep 'De Zwarte Hand': “Gegraven en gewroet tot ik een antwoord vond op élke vraag”

Els Dalemans

10 oktober 2019

17u03 1 Puurs-Sint-Amands 20 jaar lang verzamelde Kurt Van Camp alle mogelijke informatie over De Zwarte Hand. Die verzetsgroep, met leden uit Klein-Brabant en de Rupelstreek, werd in 1941 opgerold. Van de 109 leden die gedeporteerd werden, lieten er 75 het leven. “Ik heb alle mogelijke archieven uitgeplozen, om dit uitzonderlijke verhaal tot in de kleinste details te kunnen vertellen”, zegt Van Camp, voorzitter van Fort Liezele.

De Zwarte Hand werd opgericht in 1940 en was hiermee één van de eerste verzetsgroepen van België. De leden -waaronder heel wat jonge mannen- werkten eerst vanuit de kerk van Tisselt (Willebroek). Later werd de zolder van het gemeentehuis van Puurs het hoofdkwartier. Maar op 27 oktober 1941 werd De Zwarte Hand ontmaskerd, en 109 van de 111 leden werden gedeporteerd.

Volledig overzicht

“Verschillende mensen schreven al verschillende boeken over De Zwarte Hand. Zo pende Staf Vivijs, één van de leden van de verzetsgroep die de gruwel overleefde, zijn verhaal neer in ‘Onder Duitse Knoet’. Ook Puursenaar Tjen Mampaey schreef het verhaal van een andere overlevende, Lucien De Geyter, enzovoort. Maar wat ik in al die boeken miste, was een volledig overzicht. Daarom begon ik 20 jaar geleden in archieven en documenten te graven, met als doel élk detail over De Zwarte Hand te weten te komen.”

Duitse rechtbank

“Ik kon bijvoorbeeld de vonnissen van de Duitse rechtbanken te pakken krijgen, met informatie over wie wat toegaf tijdens de ondervragingen. Ik sprak natuurlijk ook meermaals met verschillende overlevenden, ik las briefwisseling na, bestudeerde en clusterde alle mogelijke informatie en goot deze zelfs in tabellen en grafieken. Zo krijg je een ander boek: niet meer alleen de persoonlijke verhalen van enkele leden, maar ook het grotere verhaal. Zie het als een pseudo-wetenschappelijke geschiedschrijving, een boek dat een algemeen beeld schetst van wat deze verzetsgroep betekende.”

Te zwaar gestraft

“Wie het boek leest, komt vast tot dezelfde ontnuchterende conclusie als ikzelf: de leden van De Zwarte Hand zijn eigenlijk té snel opgepakt om een groot verschil te kunnen maken. Ze zijn voor hun daden ook véél te zwaar gestraft geworden. Ook de gevolgen voor de omgeving waren groot: deze 109 mannen werden plots weggerukt uit zoveel gezinnen, fabrieken, verenigingen, leefgemeenschappen in één en dezelfde regio. Ook daar werden diepe wonden geslagen, want niet alles was helemaal zwart of wit. Wie had schuld aan het feit dat De Zwarte Hand betrapt werd? Had iemand uit de groep de rest verraden? Zelfs nu, meer dan 75 jaar later, houdt het verhaal van De Zwarte Hand Klein-Brabant en de Rupelstreek, nog steeds in de ban.”

Het Verzet van De Zwarte Hand - een fataal avontuur’ wordt uitgegeven door De Standaard Uitgeverij / Davidsfonds, telt 224 bladzijden en kost 23,50 euro. Bestellen kan op rekening BE38 2930 2466 8872 van Kurt Van Camp, met vermelding van naam en adres. In Klein-Brabant en de Rupelstreek wordt het boek gratis thuisbezorgd, opsturen met een pakjesdienst kost 6,25 euro extra.