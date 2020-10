Voorbijganger merkt voertuig op in zeekanaal Brussel-Schelde Tim Van Der Zeypen

08 oktober 2020

In Ruisbroek bij Puurs-Sint-Amands zijn de hulpdiensten donderdagvoormiddag moeten uitrukken naar het zeekanaal Brussel-Schelde. Een voorbijganger had een voertuig opgemerkt in het water. Duikers van de brandweer doken meteen het water in op zoek naar mogelijke slachtoffers, maar in het voertuig zelf werden geen personen aangetroffen. Het voertuig werd inmiddels vastgemaakt in afwachting voor de takeling. Het voertuig zou enkele dagen geleden gestolen zijn in Klein-Brabant.