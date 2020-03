Voorbereidingen voor spectaculaire verhuis van ijskelder volop aan de gang: “In de Kloostertuin zal dit monument wél in de kijker staan” Els Dalemans

19 maart 2020

17u35 0 Puurs-Sint-Amands De ijskelder, het beschermde monument naast de sport- en evementenhal in Puurs-Sint-Amands, wordt na de paasvakantie op een spectaculaire manier verplaatst. “De ijskelder wordt met een grote kraan in één keer naar de Kloostertuin gehesen. Nu staat het monument wat ongelukkig in een hoekje, op de nieuwe plek zal de ijskelder wél in de kijker staan”, zegt expert bouwprojecten Veerle Van Meerbergen.

Het neogotische tuinpaviljoen met ijskelder net naast de ingang van de sport- en evenementenhal dateert uit het eind van de 19de of begin 20ste eeuw. Het gebouwtje hoorde vermoedelijk bij het verdwenen ‘Huis Maes’ uit 1907 of bij het kasteel ‘Hof ten Berge’. Het paviljoen werd door Erfgoed beschermd, om die reden werd de nieuwe sporthal enkele jaren geleden ook letterlijk rondom de ijskelder gebouwd.

Nieuw park

“De ijskelder staat op deze plek echter wat ongelukkig, we gaan het monument daarom verplaatsen naar de Kloostertuin wat verderop. Dat nieuwe park wordt in de loop van de komende maanden aangelegd. Tijdens schooluren kunnen de leerlingen van de Sjabi-school de Kloostertuin gebruiken, na 16 uur wordt het een publieke tuin waar iedereen kan genieten van het groen. We hopen het geheel tegen Pukema in september te kunnen afwerken. Naast nieuwe zitbanken, een omheining en enkele hoogteverschillen, krijgt de Kloostertuin dus ook meteen een beschermd monument.”

Spannend moment

“De voorbereidende werken zijn al achter de rug: in de Kloostertuin werd voldoende ruimte vrijgemaakt en ook de funderingsplaat werd al gegoten. Na de paasvakantie wordt de ijskelder uitgegraven en volledig gestut met een stalen constructie. Daarna wordt het geheel met een mobiele kraan naar de nieuwe locatie gehesen. Onze meer dan 100 jaar oude ijskelder zal dus even door de lucht zweven. Alles werd tot in de puntjes berekend door een ingenieur, dus we zijn vrij zeker dat ons monument dit zal overleven. Maar het wordt natuurlijk een spannend moment en uniek zicht.”

Meteen restaureren

“Het dak wordt voor de verhuis wel verwijderd, want dat is in heel slechte staat. We maken van deze situatie dan ook gebruik om het monument, dat al vele jaren in verval is, meteen ook te restaureren. Bijzonder is dat we een beschermde monument normaal gezien niet mógen verplaatsen. We konden Onroerend Erfgoed echter duidelijk maken dat we onze ijskelder net een mooiere en betere plek willen geven, daarom ‘verliest’ de ijskelder tijdens de verhuis even zijn beschermde status om de verhuis mogelijk te maken.”