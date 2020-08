Voor het eerst in halve eeuw geen Pukema in Puurs: “Zorgeloos samenzijn lukt nu niet” Els Dalemans

12 augustus 2020

18u14 0 Puurs-Sint-Amands Bijna 50 jaar al palmt de ‘Puurse Kermismarkt’ -kortweg Pukema- het centrum van de Klein-Brabantse gemeente in. Door het coronavirus slaat het drie dagen durende evenement voor het eerst een jaartje over. “Pukema moet een volksfeest zijn, en net dàt kan nu niet”, zegt schepen Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Pukema werd voor het eerst georganiseerd in 1973, toen de lokale handelaars en Sjabi-school samen geld wilden inzamelen voor het goede doel. Na enkele jaren kwam de organisatie bij de gemeente terecht, en het programma breidde alsmaar verder uit. Met PukemaRock hadden we ook vele jaren ons eigen jongerenfestival”, zegt Van der Poorten.

Zorgeloos genieten

“Pukema staat elk jaar weer voor drie dagen lang zingen, dansen en feesten. We zijn nog op zoek gegaan naar een manier om, ook in deze coronatijden, mensen samen te kunnen brengen. We speelden met het idee om de optredens te annuleren, maar de kraampjes wél te plaatsen… Ook dan kom je echter in moeilijkheden: je moet zorgen voor looprichtingen, controle, het aantal aanwezigen tellen… Kortom: zorgeloos genieten en samenzijn lukt dan niet.”

De Kreuners

“Daarom hebben we van ons hart een steen gemaakt, en besloten om Pukema voor het eerst in bijna 50 jaar niét te organiseren. We hebben meteen ook contact opgenomen met iedereen die betrokken is, en kregen van De Kreuners meteen de bevestiging dat we op hen mogen rekenen voor Pukema 2021. Hopelijk kunnen we er dan wél weer volledig voor gaan, met straatacts, ambachtendemo’s, circusvoorstellingen, kunstenmarktjes én optredens.”