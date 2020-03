Voor het eerst in 25 jaar geen Plantenbeurs in Liezele Els Dalemans

25 maart 2020

12u17 0 Puurs-Sint-Amands In 2019 vierde de Landelijke Gilde van Liezele (Puurs-Sint-Amands) nog een kwarteeuw Plantenbeurs, de 26ste editie van het evenement wordt dit jaar geannuleerd wegens de coronacrisis. “Het wordt voor het eerst sinds lang een stille paasmaandag in ons bloemendorp”, zegt secretaris Ludwig Hofmans.

“De voorbije jaren heeft niets ons ervan kunnen weerhouden om de Plantenbeurs te organiseren: geen gietende regen, bijtende kou en of zelfs late sneeuw. Maar het coronavirus doet dat nu wel: we hebben besloten om onze 26ste editie te annuleren. We hadden maar wat graag weer duizenden bezoekers kunnen verwelkomen, maar lekker keuvelen tussen de kraampjes en samen een pintje drinken, mag nu even niet.”

Duizenden bezoekers

“We gebruiken de opbrengst van de Plantenbeurs steeds voor de werking van onze vereniging, maar we hebben een financiële buffer dus we komen niet meteen in de problemen. Dit evenement, dat jaarlijks duizenden bezoekers lokt, is vooral een manier om ons dorp in de kijker te zetten. De gezondheid primeert nu echter, we stellen onze 26ste editie daarom uit naar paasmaandag 5 april 2021.”