Voor de verzamelaars: jonge illustratrice ontwerpt nieuw Duvelglas Els Dalemans

01 november 2019

14u05 0 Puurs-Sint-Amands Verzamelaars van Duvelglazen kunnen hun collectie aanvullen met een nieuw exemplaar. De jonge Belgische illustratrice Nina Vandeweghe ontwierp immers een nieuw Duvelglas. Het exemplaar maakt deel uit van de ‘Duvel Collection’: een gelimiteerde oplage kunstige glazen.

Sinds 2010 laat brouwerij Duvel-Moortgat regelmatig een nationale of internationale artiest zijn of haar ding doen met het Duvelglas. Onder andere Eley Kishimoto (UK), Parra (Nederland), Arne Quinze (België), Yan Sorgie (Brazilië) en Pieter Stockmans (België) lieten in het verleden al hun creativiteit de vrije loop.

Dit keer zorgde de jonge Brusselse illustratrice Nina Vandeweghe voor een collectors item. In haar werk spelen groteske maar aandoenlijke wezens met hoekige schouders en te lange ledematen de hoofdrol. De illustratrice gebruikt vaak snippers, oud papier en andere materialen die ze vindt in haar atelier in de Marollen, als vertrekpunt voor haar werk. Voor Duvel tekende ze een kleurrijk mannetje, dat lijkt te baden in het goudgele bier.

De Duvelglazen met het ontwerp van Vandeweghe zijn in beperkte oplage verkrijgbaar bij drankhandelaars en in de supermarkt.