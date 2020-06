Voka nomineert Emergo Group voor Prijs Ondernemen 2020 Wannes Vansina

10 juni 2020

12u50 0 Puurs-Sint-Amands Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft Emergo Group uit Puurs genomineerd voor de Prijs Ondernemen 2020. Het bedrijf dat metaalconstructies maakt voor de bouw van bruggen, torens en sportstadia, vertegenwoordigt de afdeling Klein/Brabant van de werkgeversorganisatie.

“We zijn zéér blij dat we deze erkenning krijgen. We ondernemen al 70 jaar. Mijn grootvader is ermee begonnen. Deze award is een extra mooie erkenning voor al dat werk. Want we willen hier in de regio écht iets betekenen: voor de mens en de maatschappij”, reageert zaakvoerder Paul De Neef.

Op 17 september strijden negen bedrijven, een uit elke Voka Lokaal-afdeling, voor de Prijs. Vanaf 1 juli 2020 kan iedereen dan zijn stem uitbrengen op voka.be/prijs-ondernemen.



