Voetbalclub organiseert veldrit: “We willen jongeren ook met andere sporten laten kennismaken” Els Dalemans

26 december 2019

16u23 0 Puurs-Sint-Amands Voetbalclub KSK Sint-Amands organiseert op zaterdag 28 december voor het eerst een heuse veldrit in Sint-Amands. “We stippelden een parcours uit doorheen de velden langs de Schelde. Iedereen die wil, kan en mag deelnemen. Zo krijgen jongeren vlakbij huis de kans om deze sport te ontdekken”, zegt Bert Tierens van KSK Sint-Amands.

“Als voetbalclub organiseren we elk jaar in april ons traditionele voetbaltornooi, maar we wilden ook graag eens iets anders aanbieden. Mijn zoon voetbalt én rijdt ook veldritten, zo groeide dit idee. Die ritten zijn een pak bekender in de Kempen, in onze regio vindt er enkel ééntje plaats in Lippelo. Wij besloten daarom voor het eerst een veldrit in Sint-Amands te organiseren, samen met Verstandhouding der Noorderkempen”, zegt Tierens.

Vanaf 6 jaar

“Ons doel is om deze ‘Tura-Construct Cross’ zo laagdrempelig mogelijk te houden. Er worden wedstrijden georganiseerd voor de jeugd vanaf 6 jaar, voor volwassenen en G-sporters. Zo krijgt iedereen de kans om eens deel te nemen, zonder de nodige vergunning. Bij de jeugd, G-sporters en dames mag gestart worden met een mountainbike of veldritfiets. Maar je kan ook als toeschouwer genieten, want deze cross behoort tot het regelmatigheidscriterium van Noorderkempen.”

Hindernissen

“de veldritten starten op de voetbalterreinen van KSK Sint-Amands, we stippelden een route uit doorheen de velden langsheen de Schelde. Het parcours is ongeveer 2,5 km lang met onderweg de nodige hindernissen: een brug, zandbak, enkele balkjes... Voor de zes- tot achtjarigen zorgen we voor een iets korter en makkelijker circuit. Vanzelfsprekend delen we na de ritten ook de nodige prijzen uit.”

Sprong in het onbekende

“De organisatie van deze veldrit is voor ons als voetbalclub een sprong in het onbekende. Maar het voetbalseizoen ligt nu toch even stil, dus we hebben de tijd en ruimte om eens iets anders te proberen. Als deze cross een succes wordt, willen we hem graag jaarlijks blijven organiseren.”

De ‘Tura-Construct Cross’ start op 28 december vanaf 10.30 uur op de voetbalterreinen van KSK Sint-Amands in de Sportlaan 7B. Meer info: www.ksksintamands.be.