Vleermuizen worden verwend met eigen kamer en nieuwe vleermuistoren Els Dalemans

09 juli 2019

12u10 0 Puurs-Sint-Amands Vleermuizen worden in Puurs-Sint-Amands in de watten gelegd. “We bouwen in het Fort Liezele een gloednieuwe, ondergrondse kamer speciaal voor deze bijzondere dieren”, zegt milieu-expert Ronny Segers. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme plant samen met Natuurpunt Klein-Brabant de bouw van een heuse vleermuistoren.

De regio Klein-Brabant is -door de de aanwezigheid van enkele grotere rivieren, verschillende bossen én van bunkers en een deel van de Antwerpse fortengordel- erg populair bij vleermuizen. Recent werd in de buurt bijvoorbeeld nog de uitgestorven gewaande mopsvleermuis herontdekt. Maar de diersoort heeft het de jongste jaren allesbehalve makkelijk, daar moeten verschillende projecten nu verandering in brengen.

“Het Fort Liezele is al lange tijd de thuis van een groep vleermuizen. Maar de voorbije jaren werden alsmaar meer delen van het fort intensiever gebruikt dan vroeger het geval was. De lokalen werden geschilderd, verwarmd, ingericht en weer regelmatig bezocht. Vleermuizen houden niet van die drukte en het vele licht, het aantal aanwezige diertjes ging er dus op achteruit”, zegt Segers.

“Daar willen we wat aan doen, door de vleermuizen ter compensatie een eigen, ondergrondse kamer te geven. Aan de linkerkant van het fort zullen we een deel van de berm afgraven, een constructie van zo’n 10 op 20 meter groot bouwen, en deze weer volledig met aarde bedekken. Langs de buitenkant zal je -op een deur na- dus geen verschil zien. Het wordt een hele klus, die we hopelijk als onderdeel van de huidige renovatiewerken aan het fort kunnen laten uitvoeren. We krijgen voor deze vleermuiskamer subsidies, omdat een deel van het fort aangeduid werd als reservaat. Verder willen we de ‘invliegopeningen’ voor vleermuizen in het gebouw verbeteren, om het de diertjes zo comfortabel mogelijk te maken.”

Ook het Regionaal Landschap Schelde-Durme plant samen met Natuurpunt Klein-Brabant twee vleermuizenprojecten in Puurs-Sint-Amands. De bunker van de Sint-Pietersburcht krijgt nieuwe deuren met geschikte invliegopeningen. Binnen worden grote en kleine ‘vleermuisbakken’ gehangen en een reeks snelbouwstenen bevestigd als extra hangmogelijkheden voor de diertjes.

Maar de partners gaan nog een stap verder dan enkel bestaande gebouwen vleermuisvriendelijker in te richten. In het Arboretum willen ze tegen de zomer van 2020 een heuse vleermuistoren bouwen. Zo’n toren is een soort van ‘vleermuishotel’, een op maat gemaakte zomerverblijfplaats waar de dieren overdag ongestoord kunnen slapen en hun jongen kunnen grootbrengen.

Een vleermuistoren lijkt op een groot uitgevallen vogelhuisje op hoge poten, met binnenin verschillende ‘kamers’ die geschikt zijn voor verschillende vleermuizensoorten. De vleermuizen zullen vooral van april tot oktober gebruik maken van deze toren, voor hun winterslaap verhuizen de dieren weer naar gebouwen met dikke wanden zoals de bunkers en de forten in de buurt.