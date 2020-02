Vlaams Belang vraagt gemeentebestuur om in te grijpen: “Acties van The Phantom Tree Company zijn illegaal”

Els Dalemans

05 februari 2020

11u09 0 Puurs-Sint-Amands Vlaams Belang vraagt aan het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands om klacht in te dienen tegen onbekenden naar aanleiding van de acties van The Phantom Tree Company. Die Klein-Brabantse beweging plantte de voorbije weken stiekem bomen op braakliggende percelen die eigendom zijn van de overheid. “Dit zijn illegale acties.”

Sinds begin 2020 trekken de leden van The Phantom Tree Company er regelmatig ‘s nachts op uit om inheemse bomen te planten. De groep kiest telkens een braakliggend terrein uit dat eigendom is van de overheid of een intercommunale. De plantacties gebeuren stiekem, omdat de jongeren naar eigen zeggen ‘geen tijd willen verliezen met het wachten op vergunningen, overheidsbeslissingen of politieke besluitvorming.’ Net nog plantte de groep een honderdtal bomen op een terrein in de Donkstraat in Ruisbroek.

Zonder toestemming

“Deze plantacties vinden plaats zonder toestemming van de eigenaars van de gronden, en de gemeente Puurs-Sint-Amands reageert daar in een reactie positief op. Dat begrijpen wij niet: wat gaat u doen als iedereen plots overal gelijkaardige acties gaat organiseren op andermans grond?”, vraagt gemeenteraadslid Peter Lemmens (Vlaams Belang) zich af.”

Klacht indienen

“We moeten klacht indienen tegen onbekenden, contact opnemen met de organisatie en zorgen dat zulke acties in de toekomst op een wettelijk manier gebeuren. Deze ene actie oogt misschien sympathiek, maar als we nu niet ingrijpen kunnen we later ook niemand anders bestraffen die andermans grond inpalmt. Weten we eigenlijk op welke gronden al bomen geplant werden, en wat de bestemming van deze gronden is?”

Anoniem

“The Phantom Tree Company is een groep jongeren die anoniem wil blijven, ook wij weten niet precies wie ze zijn”, reageert burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “We hebben daarom ook geen zicht op de gronden die ze uitkiezen en wat ze verder nog van plan zijn. We zullen hierover contact opnemen met De Vlaamse Waterweg, omdat we ondertussen weten dat op deze gronden in de Gansbroekstraat bomen werden geplant. Van acties op onze eigen gemeentelijke gronden hebben we geen weet.”

50.000 bomen

“Wel kunnen we de doelstelling van The Phantom Tree Company -meer bomen planten om de klimaatopwarming tegen te gaan- onderschrijven. Wij hebben als gemeente immers zelf het plan om 50.000 nieuwe bomen te planten op ons grondgebied. Het is zeker niet de bedoeling dat iedereen het voorbeeld van deze groep volgt, we zullen bekijken hoe we in de toekomst kunnen samenwerken en de plantacties op een duurzame manier kunnen aanpakken.”