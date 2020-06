Villa Tartine viert tiende verjaardag én heropening: “B&B kreeg grondige make-over tijdens lockdown” Kristof De Cnodder

09 juni 2020

17u58 0 Puurs-Sint-Amands Uitgerekend op de dag dat Villa Tartine tien jaar bestaat, zwaait de bed and breakfast uit Puurs de deuren opnieuw open. De eigenaars hebben tijdens de drie maanden lockdown trouwens niet stil gezeten. “We gaven onze B&B een grondige make-over”, zegt uitbaatster Tine Buelens.

Donderdag 11 juni wordt een grote dag voor Villa Tartine. De B&B viert dan zijn tiende verjaardag én zijn heropening. “Het was natuurlijk niet leuk dat we omwille van de coronacrisis tijdelijk de deuren moesten sluiten, maar we hebben van de nood een deugd gemaakt”, vertelt Tine Buelens. “Mijn man en ik hadden al langer plannen om onze zaak in verschillende fases een make-over te geven. Nu hebben we gewoon alles ineens gedaan. We hadden tijdens de afgelopen weken ook tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. In één moeite voerden we een enkele ingrepen door die de B&B ‘corona-proof’ moeten maken. Zo deelden we onze tuin bijvoorbeeld in verschillende compartimenten in, zodat alle gasten steeds in hun eigen bubbel kunnen blijven.”

Gratis verblijf te winnen

De vijf kamers van Villa Tartine kregen ook allemaal een nieuwe naam. Elke naam verwijst naar een vrouw uit een bekende muzikale hit: Eileen, Caroline, Susie, Lucy en Alice. “Wie zo heet en op onze facebookpagina een foto post van haar geboortekaartje maakt kans op een gratis verblijf voor tien personen”, laat Tine Buelens nog weten. “Aan die prijs hangt verder een culinaire picknick en een professionele fotoreportage vast.”

In de loop van juni zal Villa Tartine ‘nieuwe stijl’ via het internet enkele virtuele rondleidingen geven voor de nieuwsgierigen. Meer info op www.villatartine.be of op www.facebook.com/villatartine