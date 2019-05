Vijftiger probeert Belfiusfiliaal te overvallen, hij wordt gepakt op basis van camerabeelden Tim Van der Zeypen

28 mei 2019

19u10 0 Puurs-Sint-Amands Een 52-jarige man uit Puurs-Sint-Amands heeft geprobeerd om het Belfiuskantoor in de Hoogstraat te overvallen. Nadat de winkelbediende hem wandelen stuurde, sloeg hij op de vlucht. Via camerabeelden kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd.

De man probeerde het bankkantoor afgelopen maandag te overvallen. In de voormiddag wandelde hij het bankkantoor binnen en overhandigde een lege zak. Vervolgens vroeg de man aan de bankbediende om die te vullen met geld. Omdat de bankbediende hier niet op in ging, sloeg hij op de vlucht. Kort daarvoor zou hij laten uitschijnen hebben dat hij gewapend was. De lokale politiezone Klein-Brabant werd intussen op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse. De man was spoorloos verdwenen.

Bekend bij gerecht

De politie startte een onderzoek op. Speurders gingen op basis van camerabeelden in het bankkantoor en in de directe omgeving op zoek naar de identiteit van de man. Op basis van die camerabeelden kwam niet veel later een verdachte in beeld. Het ging om de 52-jarige man uit Puurs-Sint-Amands. Hij zou geen onbekende zijn voor politie en gerecht. Hierop voerden de speurders een huiszoeking uit bij de man thuis. Alleen was de vijftiger ook hier niet te bespeuren.

Uiteindelijk geraakte de politie dan toch in contact met de verdachte. Men kon de man via telefoon overtuigen om langs te komen op het politiekantoor in Bornem voor een verhoor. Alleen kwam niet veel later de melding dat de vijftiger was opgenomen in het ziekenhuis. Pas wanneer de man uit het ziekenhuis komt, zal de politie hem verhoren.