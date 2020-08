Vijftiger in de cel voor verkrachting van eigen dochter (19) Tim Van Der Zeypen

04 augustus 2020

12u00 0 Puurs-Sint-Amands Een 55-jarige man uit Puurs-Sint-Amands zit momenteel in de gevangenis op verdenking van de verkrachting van zijn eigen dochter. De raadkamer verlengde dinsdagochtend zijn aanhouding.

De vijftiger werd donderdagavond opgepakt door de lokale politiezone Klein-Brabant. Dit nadat zijn dochter naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. Het meisje vertelde de politie recent te zijn verkracht door haar eigen vader. Naar verluidt zouden de feiten zich twee keer hebben voorgedaan.

Na zijn aanhouding door de politie, werd hij vrijdag voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid. Daar werd hij opnieuw verhoord. “Nadien werd hij aangehouden en opgesloten in de gevangenis”, bevestigt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Gevoelig dossier

Vandaag moest de vijftiger voor de raadkamer verschijnen. Die moest beslissen of de man langer in de cel moest blijven of niet. Zijn advocaat Bart Vanmarcke wilde na afloop enkel kort reageren op het onderzoek naar zijn cliënt. “Gelet op de gevoeligheid van het dossier”, aldus de strafpleiter.

“Alleen kan ik zeggen dat mijn cliënt alle betrokkenheid betwist.” Na beraad van de raadkamer, besliste de voorzitter om de aanhouding van de vijftiger te bevestigen. Dat wil zeggen dat de man nog zeker een maand langer in de gevangenis blijft. Indien de verdediging geen beroep aantekent.

Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet door de recherche van de lokale politiezone Klein-Brabant onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen.