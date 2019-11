Vijf cafébazen organiseren samen ‘t Wintert op de Kaai Els Dalemans

26 november 2019

11u38 0 Puurs-Sint-Amands Wie vijf cafébazen achter één gezamenlijke toog wil zien staan, moet op zaterdag 14 december beslist afzakken naar Sint-Amands. Daar vindt de eerste editie plaats van het kerstevenement ‘t Wintert op de Kaai. “We sluiten de deuren van onze cafés om hier samen voor de nodige ambiance te zorgen”, zegt Nick Walravens van het Sportcafé.

“In vijf Sint-Amandse cafés staan sinds drie jaar of minder nieuwe uitbaters achter de tapkraan. We schieten allemaal goed met elkaar op, en merken ook dat onze klanten de verschillende zaken bezoeken. Ze hebben geen vast stamcafé meer, we voelen daarom ook minder onderlinge concurrentie”, zegt Walravens.

Winterbar

“Daarom besloten we samen dit evenement te organiseren, om ook in Sint-Amands een soort van kerstmarkt te organiseren. De Winterbar in Puurs is een fantastisch concept, maar het is vanuit deze uithoek van de fusiegemeente meteen een eind rijden. Wij willen iedereen de kans geven om ook in Sint-Amands de kerstsfeer op te snuiven.”

“We sluiten op 14 december de deuren van het Sportcafé, dorpshuis De Leeuw, de Plaza, Emile V. en De Waggel, en tappen samen achter een gezamenlijke toog op de Kaai. We dachten even dat we te laat waren gestart met de voorbereidingen, maar niets bleek minder waar. Toen we het idee lanceerden, kwamen heel wat clubs en verenigingen ons meteen vragen of ze ook mogen deelnemen aan het evenement.”

Lasershow

“‘t Wintert op de Kaai groeide zo op enkele weken tijd uit tot een kerstmarkt met drank- en eetstandjes, springkastelen en een paardenmolen, optredens en een lasershow als afsluiter. Jong en oud is er welkom. Alle inkomsten gaan in één grote pot, die later wordt verdeeld over alle helpende handen. We hopen dat deze eerste editie een succes wordt, zodat we na 14 december kunnen bijsturen waar nodig en in 2020 een nog straffer kerstevenement kunnen organiseren.”

‘t Wintert op de Kaai, op zaterdag 14 december van 15 tot 23 uur op de Kaai in Sint-Amands.