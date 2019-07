Vier filmavonden in openlucht op unieke locaties Els Dalemans

08 juli 2019

20u58 0 Puurs-Sint-Amands Het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft en cultuurcentrum Binder uit Puurs-Sint-Amands organiseren samen vier zomerse filmavonden op unieke locaties in Klein-Brabant.

Voor de eerste filmavond, die plaatsvindt op vrijdag 2 augustus aan het Landschapspark aan Fort Liezele, werken de CC’s samen met Oldtimer Club Klein-Brabant en Bar Baraque. Zij zorgen voor een mooie omkadering: een reeks karaktervolle oldtimers en de nodige hapjes en drankjes.

Welke film precies wordt vertoond, werd nog niet beslist. Stemmen kan tot eind juli via de poll op Facebook. Wie niet met de wagen komt, kan met een eigen stoel of dekentje terecht op de aparte zit- en ligplaats. Het terrein aan het Landschapspark gaat open om 20 uur, de film start bij zonsondergang rond 21.45 uur.

Op zaterdag 17 augustus is het Bornemse recreatiedomein Breeven het decor voor de film ‘Free Solo’. Deze prent over free-solo klimmen won de Oscar voor beste documentaire en wordt getoond ter hoogte van de klimmuur.

Ook op zaterdag 24 augustus vindt de filmavond weer in Breeven plaats, maar dit keer ter hoogte van het zwembad. De prent ‘Le grand bain’ vertelt immers het verhaal van een groepje mannen van middelbare leeftijd die zich in het gemeentelijk zwembad bekwaamt in de kunst van het synchroonzwemmen.

Op dezelfde locatie sluit ‘Bohemian Rhapsody’ op 31 augustus het rijtje. De film won de Golden Globe voor beste film en beste mannelijke hoofdrol en kaapte op de Oscars de meeste prijzen weg.

Tickets voor één van de vier voorstellingen kopen kan via http://www.ccbinder.be/openluchtfilm.