Vier fietsers niet in orde met hun fietsverlichting TVDZM

08 januari 2020

De politiezone van Klein-Brabant heeft aan het station van Puurs-Sint-Amands een controle-actie gehouden. 37 minderjarige fietsers werden gecontroleerd op hun fietsverlichting. “Vier fietsers waren niet in orde”, vertelt de politiezone. “Alle vier kregen een waarschuwing maar ook een lampensetje. Op deze manier konden ze hun weg veilig verder zetten.”

Nog in Puurs-Sint-Amands heeft de politie 304 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Die controle gebeurde in de Molenheide. Op die plaats telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. “Er werden 113 hardrijders betrapt”, besluit de politiezone. “Een chauffeur reed aan 87 kilometer per uur.”

De man mag zich binnenkort verwachten aan een dagvaarding van de politierechtbank. Hij riskeert een rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.