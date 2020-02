Verloren gelopen zwijntje terecht dankzij kracht van sociale media Wannes Vansina

23 februari 2020

Een zwijntje dat dit weekend ontsnapte in Puurs, is weer veilig thuis. Het dier werd zondagochtend aangetroffen vlakbij de winkel Puurcent in de Gezellelaan. De politiezone Klein-Brabant verspreidde daarop een oproep voor “deze knapperd’. Enkele uren later was het baasje gevonden en kon de wegloper worden herenigd met zijn familie. “De kracht van sociale media leverde weer snel resultaat!”, besluit de politie.