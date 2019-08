Verkeer moet nachtje omrijden voor werken op N17 Els Dalemans

19 augustus 2019

17u33 0 Puurs-Sint-Amands Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant tijdens de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 augustus werken op de Dendermondsesteenweg (N17) in Puurs-Sint-Amands.

Tussen 20 en 6 uur zal er gewerkt worden ter hoogte van het kruispunt met de Haagstraat. De toplaag asfalt wordt er plaatselijk vernieuwd over een strook van 300 meter. Voor deze klus moet de Dendermondsesteenweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de rotonde met de Lichterstraat (N183) en het kruispunt met de Letterheide. Het verkeer moet daarom tijdens de werken een omleiding volgen via de Lichterstraat en Hoek ten Eiken/Aspot/Letterheide, en dit in beide richtingen.